В Крыму закрывают сезон рыбалки в Черном море

Некоторые рыбаки пытаются выловить легкую добычу сетями и крючковыми драчками Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала ноября на полуострове начинает действовать запрет на ловлю рыбы в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

В ведомстве отметили, что из-за низкой температуры большинство видов рыб в морской воде образовывают плотные скопления, поэтому они становятся более доступными для вылова, а некоторые рыбаки пытаются выловить легкую добычу сетями и крючковыми драчками. Так, в связи с этим с 1 ноября до 28 февраля для сохранения популяции в Черном море вводят запрет на любительское рыболовство.

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