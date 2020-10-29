В Приморском перевернулась легковушка с тремя пассажирами. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

В поселке под Феодосией перевернулся легковой автомобиль с водителем и двумя пассажирами. Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.

В службу спасения о перевернувшемся автомобиле марки «ЗАЗ» в поселке Приморский сообщили в 00.19. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада спасателей и карета «скорой помощи».

По прибытии выяснилось, что водитель не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась. В салоне, помимо шофера, находились еще два пассажира. Всех пострадавших на «скорой помощи» госпитализировали в Феодосийскую городскую больницу.

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