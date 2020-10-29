В Крыму установят больше 1000 остановочных павильонов

В Крыму возведут больше 1000 остановочных павильонов. Фото: Архив "КП"

В Крыму планируют установить больше тысяч остановочных павильонов общественного транспорта до третьей декады декабря. Возведением займется предприятие «Крымавтодор», цена контракта составила 34 миллиона рублей.

- На сегодняшний день производятся работы по разработке рабочей документации, осуществляется закупка. Мы разместили заказы на закупку материалов. Ведутся подготовительные работы, - рассказал во время совещания по вопросам строительной отрасли Крыма главный инженер Службы автомобильных дорог РК Алексей Петряков.

Остановочные павильоны появятся вдоль объездной дороги «Восточный обход Симферополя», автотрассы, пролегающей между Симферополем и Феодосией, и других магистралях Крыма.

Петряков выразил уверенность, что все работы завершат в срок. Его поддержал и представитель ГУП «Крымавтодора».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50