За распространение нацистской символики крымчанка предстанет перед судом

Теперь женщине назначено наказание в виде ареста до пяти суток Фото: Архив "КП"

За размещение на странице в социальных сетях нацистской символики Ялтинский суд приговорил крымчанку к административному аресту, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Одна из жительниц курортного города решила разместить у себя в профиле материалы, признанные в установленном порядке экстремистскими. Опубликованная свастика и нацистская символика находились в открытом доступе

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Ялтинский городской суд рассмотрел дело в отношении крымчанки. Ее признали виновной по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ – пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. Теперь ей назначено наказание в виде ареста до пяти суток.

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