В Симферополе и Севастополе 30 октября частично отключат электричество

Подачу света прекратят на время, чтобы привести в порядок электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Перебои с подачей тока возникнут, потому что энергетики займутся ремонтом оборудования.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Бабушкина, 34-54/73(чет), 31-51/71(нечет);

ул. Бетховена, 58-84(чет), 69-109(нечет);

ул. Битакская, 58;

ул. Ладыгина, 30-42(чет), 23-29 (нечет); ул. Лебедева, 44-47;

ул. Солнечная, 48А-52(чет), 47А-53А(нечет);

ул. Коцюбинского, 16-44(чет), 19-53(нечет);

ул. Федько, 53;

ул. 51 Армии, 55

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.30 до 12.00

село Вишневое: ул. Киселева, 4-32, 1-29; ул. Мира, 2-16, 1-21; ул. Качинская, 2-60, 1-59; ул. Новая, 2-22, 1-33; ул. Садовая, 2-10, 1-7; ул. Подгорная, 2-28, 1-29; ул. Угловая, 1

с 9.00 до 13.00

ул. 2-ой Обороны, 50-92;

ул. Предместная, 62, 73-а, 35, 41-67, 71-75

с 9.00 до 17.00

ул. Артиллеристов, 22;

ул. Донская, 2, 6-38, 1-а, 1-б, 3-21;

ул. Кавказская, 8-10, 5-11;

ул. Таманская, 6-16, 11;

ул. Танкистов, 8-Б, 8-44, 9-45

село Орлиное: ул. Мазурца, 1-21; ул. Родниковская, 2-А, 2, 1-А, 3; ул Макарова, 20-а, 2-18

с 8.00 до 16.00

ул. Токарева 2;

ул. Феодосийская 55, 84

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