В Крыму ждут еще 30 специалистов для работы с коронавирусными больными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крым для работы с COVID-положительными пациентами приедут еще 30 специалистов. Для помощи медикам также привлекут волонтеров.

О нехватке медицинских кадров, которая наблюдалась в Крыму и раньше, но с распространением COVID-19 стала ощутимее, заговорил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко во время оперштаба по коронавирусу.

Он также сообщил, что собирается работать в ковидном госпитале в ночное время, тем самым подчеркнув, насколько остро стоит вопрос нехватки кадров, пишет Крымская газета.

По словам министра, в скором времени в Крым приедут еще 30 специалистов из Федерального медико-биологического центра на помощь в борьбе с коронавирусом.

В свою очередь председатель Госсовета РК Владимир Константинов предложил привлечь волонтеров. Их помощь, по словам спикера крымского парламента, может быть очень полезна системе здравоохранения Крыма.

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