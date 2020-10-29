В Крыму задержали активиста Илью Большедворова

На месте сейчас присутствуют понятые. Фото: Олег Кочеров/ФБ

В Крыму группа полицейских задержала бывшего руководителя регионального отделения «Партии ветеранов России» Илью Большедворова, сообщил в соцсетях его приятель Олег Кочеров.

По информации жены Большедворова, полиция отобрала у него телефон и провела досмотр квартиры. На месте присутствуют понятые, составляется протокол о результатах досмотра.

Как сообщает Кочеров, основанием для визита полиции послужило постановление судьи Верховного суда РК.

- В каких именно публично-массовых мероприятиях участвовал Илья Большедворов в этом году мне лично не известно, - добавил друг Большедворова.

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