Власти Симферополя обяжут хозяина «Привоза» поставить около рынка остановку. Фото: Андрей АБРАМОВ

Хозяина симферопольского «Привоза» обяжут поставить остановку рядом с рынком.

- Установка павильона – это его обязательство, - подчеркнула глава администрации крымской столицы Елена Проценко на встрече с депутатами городского совета, при этом добавив, что с собственником рынка свяжется лично для решения этого вопроса.

Помимо этого, на встрече также обсудили вопрос обустройства пешеходной дорожки со стороны академической гимназии Симферополя по улице Киевская.

- В дождливую погоду идти по тропинке вдоль улицы невозможно. Людям приходится делать большой крюк, чтобы добраться до остановки общественного транспорта в направлении выезда из города, - объяснил депутат Вячеслав Кондратьев.

По словам главы администрации Елены Проценко, к решению этой проблемы привлекут сотрудников МБУ «Город».

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