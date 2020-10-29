Около 20% отдыхающих едут в Крым для культурно-познавательного отдыха

Крым уже посетили 5 миллионов туристов Фото: Виталий ПАРУБОВ

Около 20% туристов, приезжающих в Крым, выбирают полуостров для культурно-познавательного отдыха. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, ссылаясь на итоги социологического исследования.

По его словам, было проанкетировано больше 6 тысяч человек. Музеи Крыма посетили больше 2 миллионов гостей из пяти тысяч туристов, побывавших на полуострове в этом году.

Для создания дополнительных точек притяжения, уверен министр, необходима реконструкция исторических центров городов Крыма и развитие дополнительной туристической инфраструктуры вокруг известных культурных объектов.

- Так, к примеру, в Алупке всемирно известный Воронцовский дворец посещает порядка 600 тыс. человек в год. Можно удвоить эти показатели, создав вокруг этого объекта показа дополнительную туристическую инфраструктуру. Это инвестиции в реконструкцию исторических улиц Алупки, старинных дач и вилл с очень интересной архитектурой, принадлежащие когда-то приближенным ко двору, - отметил Волченко.

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