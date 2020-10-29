План по благоустройству симферопольских дворов почти выполнен

27 октября работы на дворовой территории по улице Пушкина были выполнены на 100%

Ремонт на объектах благоустройства в Симферополе приближается к стопроцентной готовности, сообщил начальник департамента городского хозяйства местной администрации Евгений Маляров.

Еще 27 октября работы на дворовой территории по улице Пушкина были выполнены на 100%. Сейчас почти в полной готовности находятся 7 дворов на улицах 60 лет Октября, Железнодорожная, Гавена, Гоголя, Большевистская/Петропавловская, Самокиша и 1-й Конной Армии.

- На данных объектах осталось выполнить монтаж уличного освещения и установить малые архитектурные формы. По ряду объектов работы выполнены на 60-70%, в частности, на улицах Московская, Бела Куна, Кечкеметская, Крымских Партизан и других, - сообщили в пресс-службе горадминистрации Симферополя.

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