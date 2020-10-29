От коронавируса привили еще семь крымских медиков

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В Симферополе продолжают вакцинировать медиков препаратом «Спутник V», разработанным в России.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма, в этот раз провакцинировали семерых сотрудников ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

- Для вакцинации использовалась вакцина «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России из первой пробной партии, поступившей в Республику Крым для тестирования логистической системы. Вакцинация проводится на добровольной основе, - уточнили в пресс-службе.

Врачам сделали прививки после медосмотра и подтверждения, что у них отсутствуют антитела к коронавирусу.

Ранее вакцину ввели десятерым сотрудникам Симферопольской городской клинической больницы №7, которая сейчас является ковидным госпиталем.

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