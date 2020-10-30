Аксенов пообещал найти средства на жилищные сертификаты многодетным семьям

Фото: Архив "КП"

До конца 2020 года еще 286 крымских семей с детьми получат сертификаты на покупку жилья. Сейчас они находятся в состоянии сделки. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, выплаты на приобретение жилья семьям были приостановлены до 2024 года, но часть семей еще успеют получить средства.

- В связи с коронавирусом изменилась экономическая ситуация. Прогноз, который давало министерство труда, и рассчитывало на количество семей, которые подадут заявки - это было гораздо меньшее количество. На сегодня уже сверх того, что планировалось выплатили. Прогноз был такой, что в 2020 году планировали потратить 150 млн рублей, а на сегодняшний день 780 человек получили эту помощь, - сказал глава РК.

Сергей Аксенов добавил, что программа еще не закрыта, и на ее реализацию будут искать дополнительные средства.

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