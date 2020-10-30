Крымчанин пытался незаконно вывезти на Украину полкилограмма ювелирных украшений

Фото: пресс-служба Крымской таможни

Крымчанин хотел незаконно вывезти партию украшений и наличных денег в пункте пропуска «Армянск». Сотрудники таможни обнаружили кольца, подвески, 96 цепочек, а еще 49 пар серег.

- Изделия выполнены из металла, предположительно серебра, и разнообразных камней. Общий вес изделий составил более 530 граммов, - рассказали в пресс-службе Крымской таможни.

Кроме того, гражданин вез с собой 10 тысяч долларов наличными, 17 тысяч рублей и 1,2 тысячи гривен. При этом крымчанин не заполнял таможенную декларацию и не подавал ее.

Сотрудники таможни установили, что ювелирные изделия нельзя отнести к товарам личного пользования, и в отношении гражданина вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП «Недекларирование товаров». Украшения изъяты и направлены на экспертизу. Проводится административное расследование», –

17 тысяч рублей и 1,2 тысячи гривен изъяли, поскольку без письменного декларирования можно провозить не больше 10 тысяч долларов.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП России «Недекларирование физическими лицами наличных денежных средств».