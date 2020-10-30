Крымчане начали сливать воду с батарей

Вода с батарей не является пригодной для питья, поэтому небезопасна по эпидемиологическим показателям Фото: Архив "КП"

Для того, чтобы компенсировать отсутствие воды, крымчане решили выйти из ситуации и слить воду из систем отопления, сообщили в пресс-службе Правительства Крыма.

Как сообщили чиновники, предприимчивые жители полуострова уже отреагировали на оповещение об ужесточении графиков подачи воды, поэтому и нашли выход – сливать воду с батареи.

Они отмечают, что это может привести к негативным последствиям и для самих жильцов, так как нарушается тепловой и гидравлический режим системы отопления и может привести к ухудшению температурных условий в квартирах крымчан.

Кроме того, из-за слива с батарей снижается температура в других квартирах дома, а вода не является пригодной для питья, поэтому небезопасна по эпидемиологическим показателям.

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