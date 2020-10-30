Аксенов назвал застройку аэродрома «Заводское» выгодным решением

Аксенов назвал застройку аэродрома «Заводское» в Симферополе выгодным решением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жилой микрорайон, который построят на месте аэродрома в Заводском, будет гораздо выгоднее для экономики Крыма. На данный момент ГУП РК «Универсал-Авиа» не приносит прибыли бюджету. А строительство нового жилого комплекса обеспечит рабочими местами большее количество жителей крымской столицы, заверяют власти региона.

- На сегодняшний день трудовой коллектив предприятия – 170 человек, а само предприятие из себя представляет 4 вертолета. Два из них на Урале, один – медицинский – стоит в аэропорту «Симферополь», еще один разобран, - объяснил Сергей Аксенов, слова которого приводит Крым 24.

Он также добавил, что для сохранения трудового коллектива «Универсал-Авиа» и спортивного парашютного клуба сделают все, что в силах крымских властей. Так, им выделят землю в поселке Донское под Симферополем для обустройства аэродрома. А застройщик микрорайона поможет за свой счет госпредприятию обустроиться на территории старого терминала аэропорта «Симферополь». Ни одного сотрудника увольнять не планируется.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что Симферополю очень необходимы дополнительные квадратные метры жилья.

- У города Симферополя сегодня полностью отсутствует перспектива расширения в Симферопольском районе. Сдать и построить то количество жилья, которое мы планируем, невозможно без расширения, - объяснил Аксенов.

В данный объект вложат около 75 миллиардов рублей, прямых налогов и отчислений в бюджет республики будет порядка 3 миллиардов рублей. На территории комплекса будет создано 15 тысяч рабочих мест, что гораздо выгоднее для региона, чем аэродром.

- Сравните баланс, о чем мы говорим! – подытожил глава Крыма.

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