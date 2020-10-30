Какая погода ждет жителей Крыма в выходные дни

31 октября и 1 ноября принесет в Крым похолодание, проливные дожди и усиление ветра. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жителям и гостям Крыма стоит быть готовыми к ухудшению погоды на выходных. Так, 31 октября и 1 ноября над полуостровом пройдет холодный атмосферный фронтальный раздел, который принесет понижение температуры воздуха на 8-10 градусов, проливные дожди и усиление ветра до 22 метров в секунду.

В пресс-службе МСЧ по Крыму напомнили, что на время непогоды риск возникновения ЧС увеличивается: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть хлипкие и ветхие рекламные конструкции, старые и сгнившие деревья.

Так, судоводителям и рыболовам советуют не выходить в открытое море, а водителям лучше заставший в дороге шторм переждать на обочине.

Простым людям в ведомстве порекомендовали отменить или отложить все запланированные прогулки и походы в лес и горы. А если непогода застала на улице, то искать убежища в подземных переходах не стоит, поскольку их может подтопить.

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