Стало известно, где в Крыму построят опреснительную установку

Строительство такой опреснительной установки параллельно с прокладкой водовода займет год и два месяца Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крымские власти хотят установить первый в России опреснитель морской воды в селе Фрунзе в Сакском районе. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

С начала сентября в крымской столице и 39 населенных пунктах из-за засушливой погоды и обмеления крымских водохранилищ власти республики ввели график подачи воды. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов уже сообщал о том, что в поселке Николаевка планируют построить опреснительную станцию.

Как отмечает Аксенов, появление опреснительной установки для обеспечения питьевой водой Симферополя может закрыть потребности крымчан и полностью отказаться от почасовой подачи воды.

- В среднем строительство такой опреснительной установки параллельно с прокладкой водовода займет год и два месяца. Если решение будет принято в середине ноября, то, ориентировочно, мы ожидаем к концу 2021 года в полном объеме, в самом худшем варианте - если у нас ни капли осадков не будет, зима будет без снега, вернуться к нормальной полностью жизни, - отметил Аксенов.

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