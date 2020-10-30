В Белогорском районе два предпринимателя выращивали коноплю на плантации. Фото: Архив "КП"

За выращивание и продажу марихуаны двум жителям Белогорского района может грозить до 20 лет лишения свободы. Во время обыска у них изъяли больше 7 килограммов готового к употреблению наркотика.

Предпринимателей задержали в октябре 2020 года. Во время допроса сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 29-летние наркодельцы специально для выращивания конопли приобрели частные дома. При этом ухаживать за растениями они поручили безработным односельчанам.

Во время обыска домов подозреваемых нашли и изъяли больше 7 килограммов готовой к употреблению конопли. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов обнаружили специализированную тару, весы, электрообогреватель, печь и другое оборудование для производства наркотика.

Против них возбудили уголовное дело по факту выращивания и продажи конопли. Им может грозить до 20 лет лишения свободы.

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