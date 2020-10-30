Пересчитать стоимость услуг водоснабжения в Симферополе невозможно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, пересчитать стоимость подачи холодного водоснабжения в Симферополе невозможно.

Стоимость одного куба воды в Крыму в сравнении с ценами по Южному федеральному округу самая низкая.

- Сегодня 31,55 рублей – стоимость одного куба воды, по Южному федеральному округу средняя стоимость одного куба воды – 36 рублей. В данном случае нет никакой возможности, особенно еще в такой ситуации, когда нагрузка на сети, на водоканал, поощрять какой-то перерасчет, - подчеркнул Аксенов в эфире телеканала Крым 24.

Он добавил, что вопрос подачи воды плохого качества в дома жителей крымской столице не является острой. А вот графики могут ужесточить, если засушливая погода в регионе сохранится.

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