Суд приговорил к 13 годам колонии благотворителя террористов

За спонсорство террористов суд назначил 13 лет колонии. Фото: Архив КП

Южный окружной военный суд отправил на 13 лет в колонию строго режима спонсора запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». На банковский счет для последующей передачи члену ИГИЛ житель республики Северная Осетия - Алания перевел 49,5 тысяч рублей. Причем сделал он это во время поездки в Симферополь в ноябре 2017 года.

- В соответствии с приговром суда гражданин Я. признан виновным и ему назначено наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по приговору Верховного Суда Республики Северная Осетия - Алания от 20 мая 2019 года и по настоящему приговору, в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20 000 рублей, - говрится в сообщении суда

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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