В Феодосийской епархии обновили перечень профилактических мер. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

На официальном сайте Феодосийской епархии опубликовали перечень мер профилактики новой коронавирусной инфекции. Так, воскресные и праздничные службы в храмах и монастырях Феодосийской епархии будут проводиться на свежем воздухе.

- Совершение воскресных и праздничных Божественных Литургий и Всенощных бдений будет проходить на прихрамовой территории с соблюдением 1,5-метровой дистанции между молящимися. Алтарем служит притвор храма, - уточнили на официальном сайте епархии.

Ложки для причащения мирян – лжицы – будут окунать в спиртовой раствор и воду, а каждого причастника обяжут самостоятельно вытирать губы бумажными салфетками. Запивать же Причастие будут из одноразовых стаканчиков.

Помимо этого, верующим временно запретили прикладываться к кресту – вместо этого святыню будет возлагать на головы мирян священнослужитель. Во время же помазания миром и елеем будут использоваться одноразовые ватные палочки. Отменяют также индивидуальные исповеди.

- Для максимального сокращения близких контактов священник совершает общую исповедь по Великопостному чину и читает разрешительную молитву, - уточнили в Епархии.

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