Специалисты химзащиты МЧС провели санобработку белья и одежды пациентов ковидного госпиталя

Санобработку проводят раствором формалина при высокой температуре

Специалисты химзащиты крымского главка МЧС провели санобработку постельного белья и больничной одежды пациентов ковидного госпиталя, базирующегося на базе Симферопольского роддома №2. Вещи пропустили через автоклав с паро-формалиновой смесью при температуре свыше 100 градусов.

- Работу проводили с помощью дегазационной душевой установки на базе автомобиля КамАЗ, - уточнили в МЧС. - Дезинфицируемые предметы помещаются в специальную камеру, куда подается паро-формалиновая смесь. Обработка проводится в течение 20 минут при температуре 100°с.

Санобработка позволяет предупредить распространения инфекции через непосредственный телесный контакт медиков и персонала с предметами обихода пациентов. После обработки формалином белье стирают в прачечной.

Масштабные работы по дезинфекционной обработке с привлечением сил и средств ГУ МЧС продолжаются во всех городах и районах республики.

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