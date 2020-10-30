В Симферополе 31 октября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
31 октября в отдельных районах Симферополя не будет света, потому что энергетики начнут приводить в порядок электросети.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. АметХан-Султан, 64/17-88(чет), 65-83(нечет);
ул. Хатыра, 60/13-74/21(чет);
ул. Дивлет-Гирея, 78-128(чет); 81-137(нечет);
ул. Озенбаш, 74-128(чет); 67-119(нечет);
ул. Умют, 54-62(чет);
ул. Фенерли, 80-126(чет); 75-127(нечет)
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