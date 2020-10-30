В Симферополе 31 октября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 октября в отдельных районах Симферополя не будет света, потому что энергетики начнут приводить в порядок электросети.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. АметХан-Султан, 64/17-88(чет), 65-83(нечет);

ул. Хатыра, 60/13-74/21(чет);

ул. Дивлет-Гирея, 78-128(чет); 81-137(нечет);

ул. Озенбаш, 74-128(чет); 67-119(нечет);

ул. Умют, 54-62(чет);

ул. Фенерли, 80-126(чет); 75-127(нечет)

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