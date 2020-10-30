МФЦ переходят на работу по записи

Прием в самых востребованных отделениях будет идти по записи. Фото: МФЦ

Популярные отделения МФЦ в городах и райцентрах Крыма переходят на работу по предварительной записи. Новый режим посещения вводится с 1 ноября.

- Предварительная запись доступна с 24 октября 2020 года на сайте md-crimea.ru, - сообщили в пресс-службе ГБУ РК «МФЦ», - а также по номерам телефонов единого контакт-центра +7(978) 950 96 80, +7 (978) 943 77 24 для льготной категории граждан.

Для подтверждения льготы при посещении МФЦ нужно предъявить документ. Также необходимо иметь при себе защитную маску.

График приема в МФЦ с 1 ноября

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