В Крыму подвели итоги конкурсов агропромышленной выставки «Золотая осень 2020». Фото: официальный сайт Минсельхоз Крыма.

В Министерстве сельского хозяйства РК озвучили итоги отраслевых конкурсов, проходивших в рамках XXII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2020».

В номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» первое место заняла глава К(Ф)Х Левковская Елена Леонидовна из Джанкойского района. Второе место жюри присудило главе К(Ф)Х в Бахчисарайском районе Мустафаевой Урие Ремзиевне. Почетное третье место завоевал Плаксий Валерий Валерьевич из Советского района. Их показатели в производстве продукции животноводства жюри посчитало одними из лучших.

В номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма» золотую медаль за достижение высоких результатов в производстве животноводческой продукции вручили Шевченко Игорю Анатольевичу из Джанкойского района, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Минсельхоз Крыма.

Помимо этого, в номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» второе место за высокие показатели в переработке и хранении овощей жюри присудило сельскохозяйственному потребительскому сбытовому кооперативу «КМ ГринХаус».

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