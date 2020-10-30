COVID-19 не помешал жителям Крыма отправлять посылки в другие страны. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на то, что из-за пандемии 124 страны не осуществляют отправление и обмен посылками, их количество из Крыма и Севастополя в другие страны увеличилось на 28%. Обмен посылками по России при этом вырос на 8%.

А вот количество небольших посылок, отправляемых в Крым и Севастополь, в том числе из зарубежных магазинов, уменьшилось в четыре раза.

- Вместе с тем практически на уровне прошлого года сохранились объёмы поступающих международных посылок и посылок из других регионов Российской Федерации, - сообщила директор ФГУП «Почта Крыма» Елена Принь, слова которой приводит Крымская газета.

На прибыли «Почты Крыма» это отразилось снижением выручки по отдельным видам услуг. Так, на 11% упала выручка от письменной корреспонденции.

- Предположительно, такая тенденция сохранится до конца 2020 года, – подытожила Принь.

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