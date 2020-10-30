Здание института в центре Симферополя хотят отдать под торговый центр

Здание института начали строить еще в 1984 году по инициативе Министерства общего машиностроения Советского Союза. Фото: Forpost

Власти Крыма выставили на продажу территорию Научного исследовательско-технологического института функциональной микроэлектроники в Симферополе.

Как сообщает Forpost, соответствующий лот о заброшенном объекте появился на официальном портале торгов еще 20 октября. Согласно документам, на продажу были выставлены земельный участок и само здание института на улице Нестерова,30. На территории объекта может появиться торговый центр. Начальная цена лота составила 150,3 миллиона рублей.

СПРАВКА КП

Здание института начали строить еще в 1984 году по инициативе Министерства общего машиностроения Советского Союза. После 1991 года, когда началось разграбление действовавших лабораторий и распил уникального оборудования на металл, на объекте трудились около тысячи жителей Симферополя.

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