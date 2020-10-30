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На главу Конституционного суда Украины открыли дело из-за земельного участка на территории Крыма

Александр Тупицкий купил землю на территории полуострова в 2018 году
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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По информации следователей, глава КСУ признал принадлежность Крыма России, когда совершал сделку

По информации следователей, глава КСУ признал принадлежность Крыма России, когда совершал сделку

Фото: Архив "КП"

В отношении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого открыли уголовное дело из-за покупки земельного участка на полуострове, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В ведомстве отметили, что по предварительной информации Тупицкий еще в июле 2018 года занял участок, не отведенный ему законодательством Украины.

По информации следователей, глава КСУ признал принадлежность Крыма к России, когда совершал сделку.

- Таким образом, он вероятно совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, которые квалифицируются по ч. 2 ст. 197-1 - самовольное занятие земельного участка и ч. 1 ст. 111 государственная измена УК Украины, - отметили в Государственном бюро.

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