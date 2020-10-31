Опреснение морской воды назвали запасным вариантом для Крыма

Вариант опреснения морской воды все равно прорабатывается Фото: Архив "КП"

Установка опреснительных установок названа запасным вариантом для водоснабжения полуострова, сообщил журналистам вице-премьер правительства России Марат Хуснулин.

Он отметил, что этот вариант все равно прорабатывается. Уже сделаны технико-экономическое обоснование и в случае недостатка воды установки сразу запустят в работу. Однако основным источником питьевой воды для подачи воды крымчанам рассматривают запасы подземных вод.

- Мы на следующей неделе проведем еще одно совещание со всеми потенциальными участниками этого процесса, еще раз взвесим, посчитаем, во что это обойдется: кроме самой установки нужно посмотреть выпуск в море достаточно глубокий этого рассола, как подача в сеть произойдет, как подача электроэнергии - они достаточно энергоемкие, - отметил Хуснулин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52