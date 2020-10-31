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Опреснение морской воды назвали запасным вариантом для Крыма

Основным источником являются запасы подземных вод
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Вариант опреснения морской воды все равно прорабатывается

Вариант опреснения морской воды все равно прорабатывается

Фото: Архив "КП"

Установка опреснительных установок названа запасным вариантом для водоснабжения полуострова, сообщил журналистам вице-премьер правительства России Марат Хуснулин.

Он отметил, что этот вариант все равно прорабатывается. Уже сделаны технико-экономическое обоснование и в случае недостатка воды установки сразу запустят в работу. Однако основным источником питьевой воды для подачи воды крымчанам рассматривают запасы подземных вод.

- Мы на следующей неделе проведем еще одно совещание со всеми потенциальными участниками этого процесса, еще раз взвесим, посчитаем, во что это обойдется: кроме самой установки нужно посмотреть выпуск в море достаточно глубокий этого рассола, как подача в сеть произойдет, как подача электроэнергии - они достаточно энергоемкие, - отметил Хуснулин.

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