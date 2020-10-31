Хуснулин заявил о больших запасах подземной воды в Крыму

На полуострове еще во время Советского Союза было обнаружено около двух миллионов кубов воды Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму обнаружили большие запасы подземных вод. Как сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, в ближайшее время специалистам предстоит уточнить точные объемы.

Он отметил, что, по данным Росгеологии, на полуострове еще во время Советского Союза было обнаружено около двух миллионов кубов воды.

- Но окончательно - где, в каком месте, сколько мы сможем забрать – будет понятно при первом приближении в конце декабря, когда мы на существующих сегодня скважинах добуримся и поймём, какой дебет воды и можем ли мы его в том объеме подать дополнительно в сеть, –заключил Хуснулин.

Кроме того, специалисты уже начали изучать дополнительные месторождения, чтобы понять, какой на полуострове запас воды.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52