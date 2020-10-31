Ночью на побережье Феодосии сгорели нежилые постройки

Ночью в 2.35 поступило сообщение возгорание на улице Горбачева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько неэксплуатируемых заведений сгорели ночью а побережье в Феодосии, сообщили КП-Крым в пресс-службе МЧС по республике Крым.

Ночью в 2.35 поступило сообщение возгорание на улице Горбачева в курортном городе, где находятся летние заведения общественного питания, однако в осеннее время постройки не эксплуатируются.

- Нам удалось потушить пожар в 3.55. Огонь был площадью 350 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. Угрозы жилым строениям нет, - отметили в пресс-службе ведомства.

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