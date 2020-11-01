В Симферополе и Севастополе 2 ноября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики затеяли ремонт электросетей

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Лексина, 1-9/65 (нечет), 2, 8, 10;

ул. Аллейная, 1;

ул. Индустриальная, 30-48 (чет), 43-77 (нечет);

пер. Городской, 9-13 (нечет);

ул. Загородняя, 2-12 (чет), 1-17 (нечет);

ул. Металлистов, 2, 1;

пер. Нижний, 2-24 (чет), 53-57 (нечет);

ул. Украинская, 28-62 (чет), 37-75 (нечет);

ул. Элеваторная, 93-123 (нечет), 127

ул. Бетховена, 46-50(чет), 55-67(нечет)

ул. Федько, 8-22(чет), 27-51(нечет);

ул. Снайперов, 11(нечет);

ул. Киевская, 5,11-15/2(нечет);

ул. Коцюбинского, 2-14(чет), 1-19, (нечет)

ул. Лебедева, 2-24(чет), 1-25, 21а (нечет)

ул. Солнечная, 2-30(чет), 1-33(нечет)

пер. Ялтинский, 8-14(чет), 9-15(нечет).

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Мартынова бухта (радиолокатор)

поселок Октябрь: ул. 19-го Партсъезда 2,34-76(чет), 13-53(нечет),57-67(нечет), ул. Колхозная 6-24(чет), 1-17(нечет),23-29(нечет), ул. Парижской коммуны 2-86(чет), 3-79(нечет), ул. Совхозная 2-16(чет),22-38 (чет), 1-27(нечет),31, ул. Узловая 2-118(чет), 7-31(нечет),35-85(нечет), ул. Чернореченская 34-А,70-72 (чет),84-94(чет), 15-А,23-А,23-Б,25-А,25-Б,31-А,19-59(нечет),71, ул. Чернореченская 2-20(чет),42,54-64(чет), 1-А,1,5-17(нечет) (СУ ЧФ МО РФ, РЛП-4 Ай-Петри), ст. Инкерман-2

с 9.00 до 17.00

ул. Суворова, 5-9;

ул. Фрунзе, 3;

ул. Советская, 8-10, 3-5;

ул. Гоголя, 4-А, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7;

ул. Ялтинская, 11;

ул. Адмирала Октябрьского, 7, 8-12;

ул. Очаковцев, 33-39, 34, 46;

ул. Шмидта, 6;

ул. Бутакова, 6;

ул. Кулакова, 38, 46, 64, 64-А, 41-55

пр. Каспийский, 3-27, 31-35;

ул. Кавказская, 16, 15, 17, 19;

ул. Каспийская, 54-72, 78-92, 65, 73-91;

ул. Мирная, 8, 3-5;

ул. Станюковича, 46, 48, 49/1

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