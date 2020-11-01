Появилось видео, как в Крыму обеззараживают одежду заболевших коронавирусом

Вещи проходят серьезную химическую и термическую обработку. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

В Крыму активно борются с распространением COVID-19. К делу подключились и спасатели.

- Организуются и проводятся мероприятия по дезинфекционной обработке социально значимых объектов и лечебных учреждений полуострова, - сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Например, специалисты группы радиационной, химической и биологической защиты занялись санитарной обработкой предметов обихода (постельное белье, больничная одежда и тому подобное) пациентов Симферопольского клинического родильного дома №2, который с августа работает в статусе инфекционного госпиталя. Все вещи загрузили в дегазационную душевую установки на базе КАМАЗа, где спецкамере на протяжении 20 минут обрабатывали паро-формалиновой смесью. Обеззараживание шло при температуре 100 градусов. Затем белье передали в больничную прачечную.

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