В Крыму теплосети изношены на 89 процентов

Трубы нужно менять, а не латать. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стали известны итоги проверки деятельности и материально-технической базы теплоснабжающих компаний Крыма. Специалисты Ростехнадзора, проверяя готовность региона к холодному времени года, пришли к плачевным выводам. Эксперты считают, что крымские трассы, поставляющие тепло от котельных к жилым домам, детсадам, школам и другим объектам, изношены на 89 процентов.

Жизнь показывает, что из-за ржавых труб и других составляющих инженерных коммуникаций, огромная часть гигакалорий просто-напросто не доходит до потребителя. Иными словами, в регионе отапливают космос, что как известно, весьма неблагодарное занятие.

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