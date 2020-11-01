В Керчи полиция проверяет ношение масок в общественном транспорте

Фото: Сергей Бороздин/Facebook

На полуострове действует масочный режим, но не все граждане его соблюдают. В Керчи для вразумления незаконопослушных на общественном транспорте провели рейд.

- Бригада в составе сотрудников управления муниципального контроля, управления транспорта совместно с полицией проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических норм пассажирами и водителями, - сообщил на своей странице в Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин. - При том, что большинство пассажиров соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, без нарушителей масочного режима не обходится.

Мэр города-героя напомнил пользователям соцсетей о том необходимо носить защитную маску в автобусе, троллейбусе или маршрутке для того, чтобы обезопасить других, да и самим чувствовать себя защищенным от заражения коронавирусом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52