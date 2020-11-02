В Крыму могут построить еще одну ТЭС к 2026 году

Дефицит энергомощности в Крыму и на Тамани до 496 МВт может образоваться в результате начала эксплуатации объектов Черноморского флота Фото: Архив "КП"

Крым через шесть лет может нуждаться в еще одном источнике электроэнергии, поэтому на полуострове построят еще одну тепло-электростанцию, сообщает глава «Системного оператора Единой энергетической системы» Борис Аюев, пишет издание «Экономика России».

По его мнению, ситуация в республике может осложниться из-за строительства электросетей для Таврической ТЭС, так как схемы выдачи мощности второго энергоблока симферопольской электростанции еще не готовы

- Дефицит энергомощности в Крыму и на Тамани (Краснодарский край) до 496 МВт может образоваться в результате начала эксплуатации объектов Черноморского флота и Крымской железной дороги. Еще одним тревожным фактором, по словам Аюева, является риск отключения второго энергоблока Таврической ТЭС, - отмечает издание.

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