В Керчи из-за незаконной торговли закрыли оптовый рынок

В субботу на месте дежурили правоохранители Фото: Архив "КП"

На выходных в Керчи закрыли для посещения оптовый рынок, сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации.

Полицейские приехали на место сразу после звонка местных жителей, которые не смогли попасть на территорию рынка. Как сообщили в пресс-службе администрации, постановление о приостановке торговой деятельности было подписано еще неделю назад.

- Было подписано постановление 23 числа. В субботу на месте дежурили правоохранители, так как торговля велась незаконно. Пока дата возобновления работы неизвестна, - отметили в пресс-служба ведомства.

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