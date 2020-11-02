Вода из реки Салгир непригодна для водоснабжения Симферополя. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Решить вопрос водоснабжения Симферополя за счет воды из реки Салгир невозможно из-за высокого уровня загрязненности источника. Хотя в теории город можно было бы обеспечить почти 50 тысячами кубометров.

- Это не представляется возможным на данный момент из-за высокого уровня загрязненности источника, - сообщили в управлении информации и пресс-службе главы Республики Крым.

На данный момент ведутся активные работы на водозаборах Бештерек-Зуйский, Вилинский и Ивановский, их планирует окончить 18 апреля 2021 года.

- Общий объем воды, который республика получит в результате реализации всех мероприятий на данных объектах, – 60 тысяч кубометров в сутки, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.

Он также добавил, что принятые ранее меры уже дали свои плоды. Так, жители крымской столицы на данный момент получают до 70 тысяч кубометров воды.

- При этом отмечу, что к разработке подземных источников надо относиться аккуратно, чтобы не нанести ущерб экологии. Именно поэтому единственным надежным источником водоснабжения является опреснение, - отметил Аксенов.

Напомним, крымские власти из-за продолжительной засухи в регионе решили перевести жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов на почасовую подачу воды. Графики вводились постепенно с конца августа.

Ограничения также ввели в Алуште, нескольких прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске.

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