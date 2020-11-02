Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Вода из реки Салгир непригодна для водоснабжения Симферополя

В теории использование источника могло дать городу почти 50 тысяч кубометров воды
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Вода из реки Салгир непригодна для водоснабжения Симферополя.

Вода из реки Салгир непригодна для водоснабжения Симферополя.

Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Решить вопрос водоснабжения Симферополя за счет воды из реки Салгир невозможно из-за высокого уровня загрязненности источника. Хотя в теории город можно было бы обеспечить почти 50 тысячами кубометров.

- Это не представляется возможным на данный момент из-за высокого уровня загрязненности источника, - сообщили в управлении информации и пресс-службе главы Республики Крым.

На данный момент ведутся активные работы на водозаборах Бештерек-Зуйский, Вилинский и Ивановский, их планирует окончить 18 апреля 2021 года.

- Общий объем воды, который республика получит в результате реализации всех мероприятий на данных объектах, – 60 тысяч кубометров в сутки, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.

Он также добавил, что принятые ранее меры уже дали свои плоды. Так, жители крымской столицы на данный момент получают до 70 тысяч кубометров воды.

- При этом отмечу, что к разработке подземных источников надо относиться аккуратно, чтобы не нанести ущерб экологии. Именно поэтому единственным надежным источником водоснабжения является опреснение, - отметил Аксенов.

Напомним, крымские власти из-за продолжительной засухи в регионе решили перевести жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов на почасовую подачу воды. Графики вводились постепенно с конца августа.

Ограничения также ввели в Алуште, нескольких прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50