Вода из реки Салгир непригодна для водоснабжения Симферополя.
Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
Решить вопрос водоснабжения Симферополя за счет воды из реки Салгир невозможно из-за высокого уровня загрязненности источника. Хотя в теории город можно было бы обеспечить почти 50 тысячами кубометров.
- Это не представляется возможным на данный момент из-за высокого уровня загрязненности источника, - сообщили в управлении информации и пресс-службе главы Республики Крым.
На данный момент ведутся активные работы на водозаборах Бештерек-Зуйский, Вилинский и Ивановский, их планирует окончить 18 апреля 2021 года.
- Общий объем воды, который республика получит в результате реализации всех мероприятий на данных объектах, – 60 тысяч кубометров в сутки, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.
Он также добавил, что принятые ранее меры уже дали свои плоды. Так, жители крымской столицы на данный момент получают до 70 тысяч кубометров воды.
- При этом отмечу, что к разработке подземных источников надо относиться аккуратно, чтобы не нанести ущерб экологии. Именно поэтому единственным надежным источником водоснабжения является опреснение, - отметил Аксенов.
Напомним, крымские власти из-за продолжительной засухи в регионе решили перевести жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов на почасовую подачу воды. Графики вводились постепенно с конца августа.
Ограничения также ввели в Алуште, нескольких прибрежных поселках на южном берегу, а также в Белогорске.
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