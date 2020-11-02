На трассе «Таврида» в Белогорском районе начали строить первую зону отдыха. Фото: официальный сайт Правительства РК.

Многофункциональная зона, включающая шиномонтажный и заправочный комплексы, стоянку для отдыха, летнюю площадку и автомойку, появится в Белогорском районе возле трассы «Таврида».

Строительство идет в две смены, на данный момент на площадке уже проложили коммуникации. Сейчас рабочие занимаются заливкой бетона.

- Ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса планируется в начале 2021 года, - отметил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко во время посещения объекта.

Планируемый объем вложений составит 298 миллионов рублей.

- Всего на трассе «Таврида» построят десять объектов придорожного сервиса, из которых 4 – многофункциональные зоны, а оставшиеся 6 – АЗС, - уточнил Шеряко.

Напомним, в конце августа трассу официально открыл президент России Владимир Путин. Общая протяженность главной транспортной артерии Крыма составила больше 250 километров. Цена проекта – больше 140 миллиардов рублей.

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