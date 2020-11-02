В Симферополе у спавшего на теплотрассе бомжа украли 22 тысячи рублей. Фото: Архив "КП"

В Симферополе обокрали уснувшего на теплотрассе бомжа. Из кармана бедняги вытащили больше 20 тысяч рублей.

В полицию обратился 30-летний мужчина без определенного места жительства: неизвестные похитили у него честно заработанные деньги – 22 тысячи рублей. На резонный вопрос сотрудников правоохранительных органов, каким образом потерпевший получил такую сумму, бедняга рассказал, что все лето работал на уборке бахчевых – арбузов и дынь.

Вернувшись в крымскую столицу «богатым», мужчина вместе с приятелем тут же потратил на алкоголь большую часть суммы. После череды посиделок бомж уснул на теплотрассе, и в этот момент из кармана его спортивных штанов неизвестные похитили 22 тысячи рублей.

Подозреваемого в краже задержали по «горячим следам», им оказался ранее судимый 29-летний житель одного из сел под Симферополем. Вину свою задержанный признал. Деньги, по его словам, мужчина потратил на собственные нужды.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег из кармана потерпевшего. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

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