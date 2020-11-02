У трех крымских водохранилищ будут очищать дно

Симферопольское водохранилище критически обмелело Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму расчистят дно трех водохранилищ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Совета министров РК.

Удалить водные растения поручили министерству сельского хозяйства РК. Мероприятия по расчистке дна пройдут в водохранилищах Ленинское, Феодосийское, Изобильненское

Содействовать в проведении этих работ поручено Госкомводхозу Крыма.

Напомним, в Крыму в конце лета критически обмелели водохранилища. По данным главы РК Сергея Аксенова, такой засухи на полуострове не было 150 лет. В Симферополе и еще 38 населенных пунктах полуострова ввели графики подачи воды.

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