Аксенов заявил, что Крым не рассчитывает на подачу воды с территории Украины

Власти Крыма намерены самостоятельно решить вопрос с вододефицитом на полуострове Фото: Виталий ПАРУБОВ

Власти Крыма намерены самостоятельно решить вопрос с вододефицитом на полуострове, заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, хоть на полуострове и рассчитывают на возобновление поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, надеяться на помощь не стоит.

- Мы справимся своими силами, - заявил Аксенов.

Также глава республики отметил, что Крыму ежегодно выпадают различные испытания, но большую их часть создали украинские власти.

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