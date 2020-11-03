Семь курортов Крыма вошли в топ-10 популярных мест для новогодних каникул

Севастополь привлекает внимание туристов и в холодное время года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стало известно, где россияне хотят проводить 2020-ый год и встретить новый 2021-ый.

- Ялта, Севастополь, Мисхор, Алушта, Феодосия, Судак и Алупка в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае составляют десятку самых популярных курортов для новогодних каникул, - сообщили аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив бронь жилья отдыхающими с 25 декабря 2020 по 8 января 2021 года.

Топ-10 популярных курортов для отдыха на Новый год (средняя цена аренды жилья в сутки, в рублях):

Ялта, 2611

Севастополь, 3098

Сочи, 2152

Алушта, 2044

Мисхор, 2742

Феодосия, 2333

Судак, 1628

Анапа, 874

Геленджик, 1516

Алупка, 5900

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