Семь курортов Крыма вошли в топ-10 популярных мест для новогодних каникул

Севастополь привлекает внимание туристов и в холодное время года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Стало известно, где россияне хотят проводить 2020-ый год и встретить новый 2021-ый.
- Ялта, Севастополь, Мисхор, Алушта, Феодосия, Судак и Алупка в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае составляют десятку самых популярных курортов для новогодних каникул, - сообщили аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив бронь жилья отдыхающими с 25 декабря 2020 по 8 января 2021 года.
Топ-10 популярных курортов для отдыха на Новый год (средняя цена аренды жилья в сутки, в рублях):
Ялта, 2611
Севастополь, 3098
Сочи, 2152
Алушта, 2044
Мисхор, 2742
Феодосия, 2333
Судак, 1628
Анапа, 874
Геленджик, 1516
Алупка, 5900
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