На Украине готовят международный саммит по вопросу Крыма

Фото: Эмине Джеппар

Украина готовит международный саммит по крымскому вопросу в Киеве. Предварительная дата – май 2021 года. Об этом сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар.

- Ключевая цель - это поддержание дискурса, возвращение темы Крыма на высокий порядок международного внимания… Это, фактически, возможность следить за всей той кучей последствий, которые мы ежедневно как страна, как общество, как мировое сообщество подтверждаем в Крыму, - заявила Джеппар в интервью немецким СМИ.

По ее словам, на Украине сейчас работают над проектом итоговой декларации, которая будет «основополагающим документом», фиксирующим политику Украины и других стран, разделяющих эти цели.

- Что это такое? Непризнание, давление на Российскую Федерацию, все политико-дипломатические инструменты давления на РФ, - подчеркнула заместитель главы МИД Украины.

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