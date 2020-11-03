Украинская армия планирует «захватить» Крым

Специальные силы будут отрабатывать сценарий по принудительному возвращению полуострова в состав незалежной Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Спецназ Украины проводит плановые учения по подготовке к операции по «возврату Крыма», сообщает генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщает издание «Первый Севастопольский», спецназ Украины планирует дислоцироваться на границе с полуостровом, чтобы в определенное время начать операцию по возвращению республики.

По мнению Наева, военные действия могут начаться уже этой осенью. Совместно с нацгвардией, погранслужбой и СБУ специальные силы будут отрабатывать сценарий по принудительному возвращению полуострова в состав незалежной. Как отмечает генерал-лейтенант, армия подготовится к выполнению задачи по взятию под контроль «оккупированных территорий» в кратчайшие сроки и отработает возможные удары диверсионных групп.

Напомним, Крым стал часть Российской Федерации в марте 2014 года в результате референдума. Тогда более 95% крымчан отдали свой голос в пользу воссоединения с Россией.

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