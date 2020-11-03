Переулок Аэрофлотский Симферополя закроют на месяц в связи с ремонтом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе почти на месяц перекроют переулок Аэрофлотский из-за ремонта. Власти крымской столицы просят жителей и гостей города учитывать это при планировании маршрутов.

Ремонтные работы будут проходить на участке автодороги от Севастопольской улицы до Заводского переулка.

- Ограничение движения транспортных средств вводится на период с 6.00 4 ноября до 18.00 30 ноября 2020 года, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники департамента городского хозяйства вместе с ГИБДД разработают схему объезда закрытого участка дороги.

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