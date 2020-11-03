Глава Крыма озвучил, сколько нужно ливней для пополнения водохранилищ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов озвучил приблизительное количество времени, за которое проливные дожди наполнят региональные водохранилища. По его словам, ливни должны идти 3-4 дня.

- Пока прогнозы говорят о том, что ожидать достаточного количества осадков не приходится ни осенью, ни зимой, - подчеркнул глава Крыма в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, дождливую погоду в Крыму хорошим явлением назвал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Его мнение поддержал и глава Крыма, добавив, что на пополнение водохранилищ республики могут повлиять и небольшие дожди, и даже туманы.

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