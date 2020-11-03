Туристическая отрасль принесли бюджету Крыма свыше 2 миллиардов рублей

Крым заработал на туристах свыше 2 миллиардов рублей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В крымский бюджет с начала года поступило почти 2,3 миллиарда рублей с туристической отрасли в виде налогов.

- Прямые доходы от туристической отрасли в общей сумме налогов составляют порядка 7%, а по экспертным оценкам 25-30% за счет мультипликативного эффекта, - сообщили в пресс-службе Государственного совета Крыма по итогам заседания президиума парламента по вопросам курортного сезона в регионе.

Помимо этого, крымские власти отмечают существенный рост числа туристов в осенний период. Так, за сентябрь в регионе отдохнуло 1 миллион 114 тысяч человек, за октябрь – 427 тысяч человек.

- Это на 40% и 31% больше аналогичных периодов 2019 года, - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, из-за распространения новой коронавирусной инфекции курортный сезон для жителей Крыма начался 15 июня. А с 1 июля в регион начали пускать отдыхающих из других регионов России.

На 1 октября 2020 года в Крыму отдохнуло 5,073 миллиона человек.

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