В Керчи рядом с рынком «Дружба» сносят нелегальную торговую точку. Фото: Сергей Бороздин / Facebook

В Керчи продолжается снос нелегально возведенных построек. Так, начался демонтаж здания в районе рынка «Дружба».

- Согласно постановлению администрации города собственнику было дано время на самостоятельный демонтаж, но он его не исполнил, торговую точку не убрал, - написал в своем Facebook глава администрации прибрежного города Сергей Бороздин.

Напомним, в крымской столице на площади Куйбышева снесли здание аптеки. Как сообщил пресс-секретарь администрации Симферополя Андрей Черниченко, насчет этого здания долго шли судебные разбирательства, и все-таки служители Фемиды решили отправить его под снос.

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