Талантливому мальчику из Джанкоя требуется специальный велотренажер. Фото: личный архив героя публикации.

Юному дарованию Саше Романову из Джанкоя требуется помощь неравнодушных людей: мальчику нужен специальный велотренажер.

У Саши церебральный паралич и спастический тетрапарез с грубым нарушением функций ходьбы и левой руки. В реанимацию его отправили сразу после рождения.

После выписки малыша привезли домой, однако через несколько месяцев его состояние резко ухудшилось: он не мог держать голову, переворачиваться, сидеть. Также сильная спастика не давала мальчику брать что-то в руки. Начались приступы.

Однако вместе с мамой малыш прошел нелегкий путь лечения, и в этом году ему исполнилось четырнадцать лет. Учится он дома, любит рисовать и читать стихи.

Несмотря на ряд страшных диагнозов и юный возраст, Саша неоднократно побеждал в различных конкурсах, в том числе и всероссийских. Так, в прошлом году мальчик стал лауреатом шестой ежегодной премии общественного призвания «Преград нет», пишет Крымская газета.

Курс реабилитационных занятий у Саши продолжается и сейчас. Огромные усилия, которые мальчик прилагает изо дня в день, принесли свои плоды: Саша начал сидеть с ровными ногами, может играть и не падать, научился ходить с поддержкой.

Сейчас восьмикласснику Саше Романову необходим велотренажер Motomed viva 1. Однако его стоимость неподъемна для семьи Романовых. Мама талантливого мальчика обращается ко всем неравнодушным за помощью.

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